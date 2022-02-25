Народный артист РСФСР, болельщик «Зенит» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче против «Бетиса» (0:0).

«Все играли очень хорошо. «Зенит» был сильнее, интереснее и перспективнее. А этот «Бетис» — говно! Безумно обидно. Мы явно сильнее. «Зенит» намного выше классом чем «Бетис». Их дальше пощелкают. Бесспорно, должна была быть сегодня победа», — сказал Боярский «СЭ».

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.