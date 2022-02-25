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Сегодня, 01:34

Боярский — о поражении «Зенита»: «Бетис» дальше пощелкают. Мы явно сильнее"

Боярский прокомментировал ничью «Зенита» с «Бетисом»
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Народный артист РСФСР, болельщик «Зенит» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче против «Бетиса» (0:0).

«Все играли очень хорошо. «Зенит» был сильнее, интереснее и перспективнее. А этот «Бетис» — говно! Безумно обидно. Мы явно сильнее. «Зенит» намного выше классом чем «Бетис». Их дальше пощелкают. Бесспорно, должна была быть сегодня победа», — сказал Боярский «СЭ».

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:0
Зенит
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Бельерин Гонсалес Фекир (Борха Иглесиас, 83) Каналес (Виллиам Карвалью, 71) Гуардадо (Тельо, 90) Родригес Виллиан Жозе (Хоакин, 83) Руибаль
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел Клаудиньо Сутормин (Мостовой, 86) Юри Алберту (Ерохин, 90) Малком Дзюба (Сергеев, 64)
Предупреждения
Родригес 23’  -  Круговой 42’, Барриос 55’, Ерохин 90+1’
Судьи
Мелер (Турция) Эйисой (Турция) Уярджан (Турция)
ВАР
Валери (Италия) Битиген (Турция)
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
Михаил Боярский
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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