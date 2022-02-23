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Сегодня, 17:56

Сарри: «Порту» — сильная команда, которая была бы конкурентоспособной в серии А»

Главный тренер «Лацио» оценил силу «Порту»
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий ответный матч 1/16 Лиги Европы против «Порту». Он отметил, что его команда намерена взять реванш за гостевое поражение (1:2).

«Порту» — сильная команда, которая была бы конкурентоспособной в серии А. Не зря они так хорошо выступают в чемпионате Португалии. Первый матч показал, что будет очень сложно, но не невозможно. У нас есть все шансы на успех.

О матче с «Наполи» будем думать исключительно после матча Лиги Европы. Ачерби и Педро не сыграют с «Порту» — их травмы не так серьезны, но они не смогут восстановиться до завтра», — приводит слова специалиста сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, что матч «Лацио» — «Порту» состоится в четверг, 24 февраля.

ФК Лацио
ФК Порту
Маурицио Сарри
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