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Защитник «Бетиса»: «Дзюба — самый высокий игрок из тех, с кем я играл»

Защитник «Бетиса» оценил игровые качества Артема Дзюбы
Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Бетиса» Алекс Морено поделился впечатлениями от игры нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я думаю, что Дзюба — самый высокий игрок из тех, с кем я играл. Но это неважно, надо бороться за каждый мяч. Даже если он больше меня, надо попытаться ему помешать», — цитирует Морено Marca.

В первом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы «Бетис» обыграл в гостях «Зенит» со счетом 3:2. Ответная игра состоится 24 февраля в Испании.

Артем Дзюба
ФК Бетис
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