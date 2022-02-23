Защитник «Бетиса» Алекс Морено поделился впечатлениями от игры нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я думаю, что Дзюба — самый высокий игрок из тех, с кем я играл. Но это неважно, надо бороться за каждый мяч. Даже если он больше меня, надо попытаться ему помешать», — цитирует Морено Marca.

В первом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы «Бетис» обыграл в гостях «Зенит» со счетом 3:2. Ответная игра состоится 24 февраля в Испании.