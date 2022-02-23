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«У «Зенита» очень серьезный состав, который имеет право на победу». Боярский о матче с «Бетисом»

Боярский сделал прогноз на ответный матч Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Михаил Боярский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между питерцами и «Бетисом».

«Думаю, шансы пройти в 1/8 финала есть, но в первой игре были ошибки, которые «Зениту» нужно ликвидировать. По-моему, у нас очень серьезный состав, который имеет право на победу. Выводы сделает и Семак, и Тимощук, да и все игроки. Ошибки Кержакова, конечно, были явными, но кого поставить в состав — его или Одоевского — я не могу сказать. Но в любом случае, кто бы ворота ни занимал, уже таких ошибок не состоится. Что касается тактики подпитки игроками во втором тайме, как это было в прошлый раз — Алберто, Сергеев, — думаю, она работает. Надеемся на победу наших!» — сказал Боярский «СЭ».

Матч «Бетис» — «Зенит» пройдет 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче испанцы победили со счетом 3:2.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Зенит

Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
Михаил Боярский
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