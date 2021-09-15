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Черчесов — о поражении «Спартака» от «Легии»: «Еще ничего не потеряно»

20:40
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер сборной России. «Спартака» и «Легии» Станислав Черчесов прокомментировал поражение красно-белых полякам (0:1) в стартовом матче группового турнира лиги Европы.

«Вчера у меня состоялась теплая встреча с владельцем польской «Легии» Дариушем Миодуски и главным тренером Чеславом Михневичем. Мы говорили на многие темы, но не касались предстоящей игры. Благодарю коллег за внимание и за подаренную мне персональную клубную футболку. Сегодня с интересом посмотрел на стадионе в Тушино матч между «Спартаком» и «Легией». Игра получилась напряженной, что не удивительно — для обеих команд было очень важно начать евротурнир с победы. Мне показалось, что во втором тайме спартаковцы выглядели предпочтительнее соперника, но не смогли реализовать свои моменты. И это стало ключевым фактором в матче такого уровня.

В результате в концовке встречи одна из контратак «Легии», которая играла вторым номером, привела к забитому голу. Поздравляю польскую команду с важной победой. Что касается «Спартака», то у него еще ничего не потеряно. Понятно, что впереди пять матчей с непростыми соперниками, но на этой дистанции вполне можно исправить положение. А если в следующих двух домашних матчах болельщиков на стадионе будет больше, то шансы на положительный результат увеличатся", — сказал Черчесов.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи», матч состоится в Неаполе 30 сентября.

Спартак — Легия

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