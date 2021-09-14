Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Легии».

«Мы завтра будем играть только на победу. Я хорошо изучил «Легию», нас ждет тяжелый матч. Они хорошо двигаются, но мы готовы. Все ребята сконцентрированы. У нас есть все для победы

Мы будем бороться с «Легией» за третье место по сумме двух матчей? У нас в группе 4 сильные команды, нас ждет 6 матчей. Каждая игра — как финал для нас. Сегодня все мысли о «Легии», потом будет обсуждать следующих соперников. Фавориты и аутсайдеры — это расчеты на бумаге. Футбол проще математики. Мы хотим получить 3 очка, готовимся к каждой отдельной игрею

Атакующая игра? Важно быть сильными в 4 моментах: организация игры в обороне и атаке, а также переход от обороны к атаке и обратно. Надо быть сильными во всех компонентах, нужен баланс.

Почему все всегда говорят только про физические данные? Футбол прежде всего о принятии решений. Физическое состояние – только один из компонентов.

У нас нет новых травм. Мелкадзе и Маслов проходят восстановление», — сказал тренер.

Матч «Спартак» — «Легия» пройдет 15 сентября на «Открытие Арене». Начало игры — в 17.30 (мск). Соперниками красно-белых по группе C в Лиге Европы помимо польского клуба будут итальянский «Наполи» и английский «Лестер».