Промес — о матче Лиги Европы с «Легией»: «Для нас очень важно стартовать с победы»
16:16
Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о предстоящем матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».
«Легия» — действующий чемпион, но сейчас у них сложный старт. Не считаю, что наша задача — занять третье место. Для нас очень важно стартовать с победы. Что бы я выбрал — победу в РПЛ или ЛЕ? Сложный вопрос. Хотел бы выиграть и то, и то», — сказал Промес.
Матч «Спартак» — «Легия» состоится завтра, 15 сентября, на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 17.30 (мск).
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