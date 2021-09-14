Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о предстоящем матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

«Легия» — действующий чемпион, но сейчас у них сложный старт. Не считаю, что наша задача — занять третье место. Для нас очень важно стартовать с победы. Что бы я выбрал — победу в РПЛ или ЛЕ? Сложный вопрос. Хотел бы выиграть и то, и то», — сказал Промес.

Матч «Спартак» — «Легия» состоится завтра, 15 сентября, на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 17.30 (мск).