Экс-полузащитник сборной России Роман Широков считает, что у ЦСКА много травмированных игроков из-за высоких нагрузок на тренировках. Красно-синие проиграли «Лудогорцу» в 1-м туре Лиги Европы (1:5).

— По поводу того, что у ЦСКА некому играть, у них семь травмированных, — сказал Широков в эфире «Матч ТВ». — Может, тогда к тренерскому штабу обратимся? У них мышечные травмы. Видимо, где-то перестарались.

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