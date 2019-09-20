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Роман Широков — о травмах в ЦСКА: «Может, к тренерскому штабу обратимся?»

00:12
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Экс-полузащитник сборной России Роман Широков считает, что у ЦСКА много травмированных игроков из-за высоких нагрузок на тренировках. Красно-синие проиграли «Лудогорцу» в 1-м туре Лиги Европы (1:5).

— По поводу того, что у ЦСКА некому играть, у них семь травмированных, — сказал Широков в эфире «Матч ТВ». — Может, тогда к тренерскому штабу обратимся? У них мышечные травмы. Видимо, где-то перестарались.

Лудогорец — ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




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