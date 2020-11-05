«Рома» разгромила «Клуж», забив три гола в первом тайме

«Рома» в матче 3-го тура группы А разгромила «Клуж» (5:0). Основные события встречи произошли в первом тайме. Уже на второй минуте Генрих Мхитарян открыл счет в игре, на 24-й минуте Ибанес увеличил разницу в счете, а на 37-й минуте Борха Майорал довел счет до крупного.

После перерыва римляне забили еще дважды. Майорал оформил дубль, а окончательный счет установил Педро. После трех встреч у римлян семь очков и текущее первое место, румыны на втором с четырьмя очками. «Янг Бойз» и софийский ЦСКА свою встречу проведут во втором временном слоте.

Лига Европы

Группа A

«Рома» (Италия) — ЧФР (Румыния) — 5:0 (3:0)

Голы: Мхитарян, 2 (1:0). Роджер Ибаньес, 24 (2:0). Майораль, 34 (3:0). Майораль, 84 (4:0). Педро, 89 (5:0).

«Рома» (Италия): Пау Лопес, Фасио, Спинаццола (Жуан Жезус, 47), Бруну Перес, Кумбулла, Роджер Ибаньес (Смоллинг, 61), Мхитарян (Пеллегрини, 47), Кристанте (Миланезе, 74), Верету (Педро, 47), Вильяр, Майораль.

ЧФР (Румыния): Бэлгрэдян, Камора, Маня, Сушич (Латовлевичи, 78), Чоботариу, Дяк (Перейра, 46), Хобан, Джокович, Иту (Пэун, 46), Рондон (Жока, 90), Дебелюх (Кырнац, 67).

Предупреждения: Хобан, 61. Кырнац, 81.

Судья: Юг (Словения).

5 ноября. Рим. Стадион Олимпийский.