Рикарду Са Пинту: «Разница между Португалией и Россией? Зарплаты»

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту после победы над «Спартаком» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (1:0) отметил, что ответная встреча будет очень сложной.

— «Спартак» удивил вас?

— Это хорошая команда, но победили мы. Соперник хотел сохранить свои ворота сухими и использовать наши ошибки. Мы уверены, что вторая игра будет очень сложной, так как соперник будет чаще атаковать и рисковать. И мы готовы увидеть «Спартак», который захочет атаковать. В предыдущей игре с ЦСКА было именно так.

— Сравните уровень португальского и российского футбола.

— Я не очень хорошо знаю российский чемпионат, слежу лишь за теми клубами, которые выступают в Европе. Мы сражаемся с Россией за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Есть одна разница между нашими лигами — зарплаты.

— Но зарплаты ведь не играют в футбол.

— Да, но иногда очень помогают в этом. (Гоша Чернов)

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