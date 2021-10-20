Стало известно, кто избил журналиста РБК у вип-входа стадиона «Спартак»

Как стало известно «СЭ», на журналиста РБК Александра Щеголева после матча третьего тура группового турнира Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» напал экс-глава фан-клуба красно-белых и бывший лидер «Фратрии» Валентин К.

Инцидент случился у вип-входа стадиона «Открытие Банк Арена». Нападавший нанес журналисту несколько ударов в голову.