Де Йонг: «Барселона» хочет победить в Лиге Европы. Это хороший турнир»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг оценил шансы команды выиграть Лигу Европы в нынешнем сезоне.

«Барселона» хочет победить в Лиге Европы, — приводит слова де Йонга Marca. — Это хороший турнир, хоть мы и хотим играть в Лиге чемпионов».

Полузащитник ответил, если каталонская команда не выиграет Лигу Европы, станет ли это провалом.

«Я так не думаю. В Лиге Европы очень хорошие команды, а у тебя всегда может случиться неудачный день, или же соперник может сыграть очень хорошо. Но наша цель — выиграть турнир», — сказал он.

Завтра, 10 марта, «Барселона» встретится с «Галатасараем» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.