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Де Йонг: «Барселона» хочет победить в Лиге Европы. Это хороший турнир»

Де Йонг оценил шансы «Барселоны» выиграть Лигу Европы в нынешнем сезоне
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг оценил шансы команды выиграть Лигу Европы в нынешнем сезоне.

«Барселона» хочет победить в Лиге Европы, — приводит слова де Йонга Marca. — Это хороший турнир, хоть мы и хотим играть в Лиге чемпионов».

Полузащитник ответил, если каталонская команда не выиграет Лигу Европы, станет ли это провалом.

«Я так не думаю. В Лиге Европы очень хорошие команды, а у тебя всегда может случиться неудачный день, или же соперник может сыграть очень хорошо. Но наша цель — выиграть турнир», — сказал он.

Завтра, 10 марта, «Барселона» встретится с «Галатасараем» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/03/09/62289b99e2704ef0b08b4588.html
Френки де Йонг
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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