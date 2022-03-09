Главный тренер «Барселоны» Хави оценил шансы команды выиграть Лигу Европы в нынешнем сезоне.

«Победа в Лиге Европы — цель «Барселоны», но я не считаю нас фаворитом турнира, — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — «Севилья» — более явный фаворит. Мы одни из претендентов на победу и должны доказать это на поле. Каждая игра для нас — экзамен, и нужно продолжать работать».

По словам тренера, перед каталонской командой стоит задача пробиться в Лигу чемпионов.

«Мы можем достичь этого победой в Лиге Европы или успешным выступлением в ла лиге. Победа в Лиге Европы — наша мечта, но выступление в ла лиге показывает твое место по итогам сезона. У нас задачи в обоих турнирах», — сказал он.

Завтра, 10 марта, «Барселона» встретится с «Галатасараем» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

В ла лиге каталонцы после 27 туров набрали 48 очков и занимают третье место в турнирной таблице, имея один матч в запасе.