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Петкович отметил, что у него многое получалось в матче с «Краснодаром»

01:52
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Форвард загребского «Динамо» Бруно Петкович поделился впечатлениями после матча с «Краснодаром» (3:2) в 1/16 финала Лиги Европы.

«Сегодня у нас многое получалось, в частности у меня, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Рад, что помог команде забитыми мячами. Считаю, что мы заслуженно сегодня победили. У нас было больше шансов забить. Конечно, не все получалось в обороне, но «Краснодар» очень непростой соперник, способный взломать любую оборону. Минусовая температура, думаю, сегодня даже помогала футболистам, так как было желание постоянно двигаться».

Ответный матч состоится 25 февраля.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029858--krasnodar-vs-dinamo-zagreb/

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