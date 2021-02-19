Петкович отметил, что у него многое получалось в матче с «Краснодаром»
01:52
Форвард загребского «Динамо» Бруно Петкович поделился впечатлениями после матча с «Краснодаром» (3:2) в 1/16 финала Лиги Европы.
«Сегодня у нас многое получалось, в частности у меня, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Рад, что помог команде забитыми мячами. Считаю, что мы заслуженно сегодня победили. У нас было больше шансов забить. Конечно, не все получалось в обороне, но «Краснодар» очень непростой соперник, способный взломать любую оборону. Минусовая температура, думаю, сегодня даже помогала футболистам, так как было желание постоянно двигаться».
Ответный матч состоится 25 февраля.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029858--krasnodar-vs-dinamo-zagreb/
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Материалы сюжета: «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы-2020/21
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