Мартынович рассказал, чего не хватило «Краснодару» в матче с «Динамо»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:3).

«Трудно сказать, справедлив ли результат, — цитирует игрока официальный сайт УЕФА. — В любом случае, мы допустили много ошибок, о которых говорили накануне матча. Возможно, нам где-то не хватало тонуса. Одно дело товарищеские игры, а другое — официальные. Теперь остается хорошо настроиться на ответный матч. Верю, что в Хорватии мы способны переломить ситуацию».

Ответный матч состоится 25 февраля.