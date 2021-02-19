Мартынович рассказал, чего не хватило «Краснодару» в матче с «Динамо»
01:41
Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:3).
«Трудно сказать, справедлив ли результат, — цитирует игрока официальный сайт УЕФА. — В любом случае, мы допустили много ошибок, о которых говорили накануне матча. Возможно, нам где-то не хватало тонуса. Одно дело товарищеские игры, а другое — официальные. Теперь остается хорошо настроиться на ответный матч. Верю, что в Хорватии мы способны переломить ситуацию».
Ответный матч состоится 25 февраля.
Опрос
проголосовало: 11247Все опросы
«Краснодар» пройдет загребское «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы?
Материалы сюжета: «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы-2020/21
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю