Евгений Городов считает, что у «Краснодара» есть шанс пройти «Динамо»

Голкипер «Краснодара» Евгений Городов рассказал о причинах поражения в матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:3).

«Не хватило голов, как бы это ни было банально, — сказал Городов в интервью, опубликованном в Twitter Лиги Европы. — Ничего не остается, как выходить на следующий матч и компенсировать разницу в ответной игре. Вратарская доля такая — где-то выручаешь, где-то ошибаешься. Бывает такое. Теоретические шансы есть — значит, шансы есть. Попробуем приложить все усилия в ответной игре».

Ответный матч состоится 25 февраля.