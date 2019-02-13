Петер Бос: "Чтобы пройти дальше, надо разбить "Краснодар"

Главный тренер "Байера" Петер Бос на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что не считает свою команду фаворитом в предстоящей игре, передает из Краснодара корреспондент "Спорт-Экспресса" Екатерина Потапова.

- Конечно, это преимущество для нас, хоть и минимальное, что у "Краснодара" была зимняя пауза, - отметил Бос. - А вот "Краснодар" играет дома - это главное его преимущество

- "Байер" называют фаворитом в предстоящем матче. Может ли эта недооценка сыграть на руку сопернику?

- Что значит "фавориты"? Мы за это очки не получим. Важно будет, как мы сыграем, а "фавориты" - это слово для журналистов, для атмосферы.

- В чем вы видите главную силу "Краснодара"?

- Мы очень уважаем эту команду, она идет на втором месте в таблице. В группе Лиги Европы вместе с "Севильей" достойно играла. "Краснодар" - отличная команда, но и у нас хорошие игроки, сильный состав. Мы ждем хорошей игры. Мы хотим побеждать в каждом матче. Если мы хотим пройти дальше, то разбить "Краснодар" - самое важное. Постараемся все для этого сделать.

- Что скажете о составе на матч?

- Возможно, будет ротация, возможно, нет. Это открытый вопрос, который я решу после тренировки.

- Победа над "Баварией" - это сенсация. В чем секрет?

- Секрет простой - надо забить на один гол больше, чем соперник. Это была непростая игра. Но вы видите, мы всех можем победить.

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