Кике Сетьен: "Ренн" доминировал, и это реальность"

Главный тренер "Бетиса" Кике Сетьен выразил разочарование поражением от "Ренна" (1:3) в матче 1/16 финала Лиги Европы. В первой встрече на выезде "Бетис" сыграл вничью со счетом 3:3, поэтому в итоге покинул турнир.

– Мы возлагали большие надежды на этот матч, – цитирует AFP Сетьена. – Знали, что будет трудно, потому что у "Ренна" есть хорошие игроки. С этой командой играть нелегко. "Ренн" доминировал, и это реальность. После второго гола соперника мы дрогнули и не могли долго собраться. Все разочарованы, мы грустим вместе с болельщиками. Но нужно пережить это.