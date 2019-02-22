Фатих Терим посетовал на отсутствие ВАР в Лиге Европы

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим выразил сожаление по поводу отсутствия в Лиге Европы системы ВАР. Турецкая команда в 1/16 финала Лиги Европы проиграла по сумме двух встреч "Бенфике" (1:2 и 0:0).

– Я сказал, что поздравлю "Бенфику", если она пройдет дальше, – цитирует A Bola Терима. – И я это сделаю. "Бенфика" очень сильна – мы должны это признать. Я желаю ей удачи в дальнейшем. Думаю, она сможет выиграть Лигу Европы. Но хочу отметить, что результаты матчей – это ошибка УЕФА. Я не знаю, выиграли ли бы мы с системой ВАР, но уверен, что точно не пострадали бы.