Хоакин: "Когда проигрываешь 0:2, тяжело что-то исправить"

Полузащитник "Бетиса" Хоакин выразил сожаление по поводу проигрыша "Ренну" (1:3) в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы. На выезде испанцы сыграли вничью – 3:3.

– Очень грустно, потому что у нас был отличный результат в первой игре, – цитирует AFP Хоакина. – Мы предупреждали, что еще ничего не решено. "Ренн" сильный соперник. Когда ты делаешь подарки и проигрываешь 0:2, тяжело что-то исправить. В еврокубках простых соперников не бывает. У "Ренна" очень быстрые игроки. Они использовали свои моменты.