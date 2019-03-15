Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы. Жеребьевка – сегодня

По итогам 1/8 финала Лиги Европы стали известны восемь команд, которые продолжают выступление в плей-офф. Российские команды, "Краснодар" и "Зенит", выбыли из турнира.

В 1/4 финала сыграют:

"Челси" (Англия)

"Наполи" (Италия)

"Валенсия" (Испания)

"Вильярреал" (Испания)

"Айнтрахт" Ф (Германия)

"Арсенал" (Англия)

"Славия" Пр (Чехия)

"Бенфика" (Португалия)

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы пройдет в пятницу, 15 марта, в Ньоне и начнется в 15.00 по московскому времени. Клубы не будут "сеяться" на основании их коэффициентов и не будут разводиться по разным парам, если представляют одну страну.

В тот же день состоится жеребьевка полуфиналов и финала.

Игры 1/4 финала должны пройти 11 и 18 апреля, 1/2 финала – 2 мая и 9 мая. Финал – 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский".

В Лиге чемпионов определились все четвертьфиналисты. Жеребьевка – 15 марта // Лига Европы: плей-офф, расписание и результаты матчей