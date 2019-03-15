УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Зенита"

Дисциплинарная инстанция УЕФА возбудила дело в отношении "Зенита" по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала" (1:2), информирует официальный сайт организации. Встреча прошла в Испании.

"Зенит" может быть наказан за акты вандализма, совершенные болельщиками российского клуба во время встречи.

Дело будет рассмотрено дисциплинарной инстанцией УЕФА 16 мая.

Напомним, что в первом матче "Вильярреал" обыграл Зенит в Петербурге со счетом 3:1. По итогам двух встреч испанская команда вышла в 1/4 финала Лиги Европы.