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Никита Симонян: «Ожидания от матча? Буду болеть за «Спартак»

16:53
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Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией».

«Ожидания от матча? Буду болеть за «Спартак», — заявил ветеран красно-белых.

Матч «Спартак» — «Легия» пройдет 15 сентября, начало — 17.30 (мск).

Спартак — Легия

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Сергей Федоров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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