Никита Симонян: «Ожидания от матча? Буду болеть за «Спартак»
16:53
Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией».
«Ожидания от матча? Буду болеть за «Спартак», — заявил ветеран красно-белых.
Матч «Спартак» — «Легия» пройдет 15 сентября, начало — 17.30 (мск).
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