Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетит матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией». Он уже приехал на стадион «Открытие Арена», где и пройдут встреча.

Также на игру прибыл президент «Легии» Дариуш Миодуски.

Встречу смогут посетить не более 13 500 зрителей. До этого разрешенная вместимость составляла 3 тыс. человек. Роспотребнадзор подчеркивает, что у болельщика должен быть QR-код, выданный на основании вакцинации либо в случае официально перенесенного за последние шесть месяцев заражения коронавирусом.