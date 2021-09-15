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Валерий Карпин приехал на матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия»

16:46
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетит матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией». Он уже приехал на стадион «Открытие Арена», где и пройдут встреча.

Также на игру прибыл президент «Легии» Дариуш Миодуски.

Встречу смогут посетить не более 13 500 зрителей. До этого разрешенная вместимость составляла 3 тыс. человек. Роспотребнадзор подчеркивает, что у болельщика должен быть QR-код, выданный на основании вакцинации либо в случае официально перенесенного за последние шесть месяцев заражения коронавирусом.

Спартак — Легия

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Сергей Федоров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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