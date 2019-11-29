«Ничего невозможного не бывает». «Астана» радуется победе над «Манчестер Юнайтед»

«Астана» в домашнем матче группового турнира Лиги Европы победила «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. Английский клуб привез в Казахстан практически молодежный состав, однако футболисты «Астаны» все равно отмечают, что эта победа для клуба особенная.

— Мы настраивались сыграть на сто процентов и справились с этим, — цитирует Sports.kz защитника казахстанской команды Дмитрия Шомко. — В первом тайме чуть-чуть неправильно играли из-за этого пропустили гол. В принципе по игре, спасибо болельщикам сегодня полный стадион. Дай Бог, чтобы всегда так собиралось.

Ничего невозможного не бывает. Любая команда ошибается, и «Манчестер». Может они чуть недооценили нас, но мы с этим справились, играли компактно. Не давали явных моментов создать, чтобы они нам забили и довели матч до победного. Мы перевернули ход встречи и со всем справились.

Молодцы ребята англичан играют в футбол, не боятся играть и это самое главное. Думаю, если эти молодые находятся в «Манчестере» они достойны там быть, вот и все. Если человек находится в «Манчестере», такой легендарной команде, то он там по праву. И не важно, 19 тебе лет или 29.

Эта победа стала для казахстанского клуба первой в группе L и принесла первые очки в турнире.

Вчера нас было 28949 человек!!! СПАСИБО ЗА ТОП АТМОСФЕРУ!!! pic.twitter.com/ZSVyF3PJbj — FC Astana (@fc_astana) November 29, 2019

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