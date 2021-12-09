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«Наш герой». «Спартак» эмоционально отреагировал на отбитый Селиховым пенальти

23:07

Пресс-служба «Спартака» в Twitter эмоционнально прокомментировала действия голкипера команды Александра Селихова в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0).

«Наш герой! Саша, браво! Нам просто не хватит слов, чтобы описать этот сейв!» — говорится в сообщении.

11-метровый был назначен судьей после задействования системы видеопомощи арбитрам на 7-й добавленной минуте. Голкипер отбил мяч и помог команде выиграть матч.

Таким образом, «Спартак» вышел в плей-офф еврокубков.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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