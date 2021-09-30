Наполи — Спартак — 2:3. Лига Европы, турнирная таблица группы C после матча 30 сентября 2021 года
22:02
«Спартак» победил «Наполи» (3:2) в гостевом матче группового турнира Лиги Европы. Красно-белые занимают второе место в группе.
В другой встрече 2-го тура «Легия» обыграла «Лестер» и с 6 очками возглавляет турнирную таблицу группы С.
|
Группа C
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
2
|
2
|
0
|
0
|
2-0
|
6
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-3
|
3
|
2
|
0
|
1
|
1
|
4-5
|
1
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-3
|
1
В матчах 3-го тура «Спартак» 20 октября примет «Лестер», а «Наполи» 21 октября сыграет с «Легией».
Читайте также
26
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю