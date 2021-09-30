«Спартак» победил «Наполи» (3:2) в гостевом матче группового турнира Лиги Европы. Красно-белые занимают второе место в группе.

В другой встрече 2-го тура «Легия» обыграла «Лестер» и с 6 очками возглавляет турнирную таблицу группы С.

Группа C И В Н П М О Легия 2 2 0 0 2-0 6 Спартак 2 1 0 1 3-3 3 Наполи 2 0 1 1 4-5 1 Лестер 2 0 1 1 2-3 1

В матчах 3-го тура «Спартак» 20 октября примет «Лестер», а «Наполи» 21 октября сыграет с «Легией».