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Наполи — Спартак — 2:3. Лига Европы, турнирная таблица группы C после матча 30 сентября 2021 года

22:02
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак» — 2:3. Стычка между игроками. Фото Reuters
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак» — 2:3. Стычка между игроками. Фото Reuters
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«Спартак» победил «Наполи» (3:2) в гостевом матче группового турнира Лиги Европы. Красно-белые занимают второе место в группе.

В другой встрече 2-го тура «Легия» обыграла «Лестер» и с 6 очками возглавляет турнирную таблицу группы С.

Группа C

И

В

Н

П

М

О

Легия

2

2

0

0

2-0

6

Спартак

2

1

0

1

3-3

3

Наполи

2

0

1

1

4-5

1

Лестер

2

0

1

1

2-3

1

В матчах 3-го тура «Спартак» 20 октября примет «Лестер», а «Наполи» 21 октября сыграет с «Легией».

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»