«Наполи» может обратиться в УЕФА по поводу переноса матча со «Спартаком» из Москвы из-за коронавируса

Руководство «Наполи» думает о том, чтобы обратиться в УЕФА по поводу переноса матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» из Москвы на нейтральное поле, сообщает ilNapolista со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, в итальянском клубе опасаются ехать в Москву из-за сложной эпидемиологической обстановки в столице. На данный момент в Москве количество заболевших коронавирусом за сутки превысило 5 тысяч человек.

Матч 5-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» запланирован на 24 ноября. Красно-белые с 3 очками занимают последнее место в группе С. «Наполи» набрал 4 очка и расположился на 2-й позиции.