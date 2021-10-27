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«Наполи» может обратиться в УЕФА по поводу переноса матча со «Спартаком» из Москвы из-за коронавируса

«Наполи» может обратиться в УЕФА по поводу переноса матча со «Спартаком» из Москвы на нейтральное поле
11:34
Игроки «Наполи» и «Спартака» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22. Фото Getty Images
Игроки «Наполи» и «Спартака» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22. Фото Getty Images
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Руководство «Наполи» думает о том, чтобы обратиться в УЕФА по поводу переноса матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» из Москвы на нейтральное поле, сообщает ilNapolista со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, в итальянском клубе опасаются ехать в Москву из-за сложной эпидемиологической обстановки в столице. На данный момент в Москве количество заболевших коронавирусом за сутки превысило 5 тысяч человек.

Матч 5-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» запланирован на 24 ноября. Красно-белые с 3 очками занимают последнее место в группе С. «Наполи» набрал 4 очка и расположился на 2-й позиции.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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