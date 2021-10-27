В «Спартаке» опровергли информацию о переносе матча с «Наполи» из Москвы на нейтральное поле

В «Спартаке» высказались по поводу информации о том, что матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» могут перенести из Москвы на нейтральное поле.

«Ни из «Наполи», ни из УЕФА, с представителями которого мы всегда на связи, к нам никто не обращался. Воспринимаем эту информацию как слухи. На данный момент идея переноса матча с «Наполи» в другой город кажется нам абсурдной. Ковид-протоколы УЕФА отработаны, «Спартак» все регламенты соблюдает четко, да и до игры еще много времени. Матч должен состояться в Москве», — рассказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» хочет обратиться в УЕФА по поводу переноса матча из-за быстрого роста числа заболевших коронавирусом в Москве. На данный момент в столице количество заболевших коронавирусом за сутки превысило 5 тысяч человек.

Матч 5-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» запланирован на 24 ноября.