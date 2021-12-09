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«Наполи» обыграл «Лестер» и вышел в плей-офф Лиги Европы

22:42
«Наполи» - «Лестер» - 3:2. Фото ФК «Наполи»
«Наполи» - «Лестер» - 3:2. Фото ФК «Наполи»
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«Наполи» победил «Лестер» (3:2) в матч шестого тура группового турнира Лиги Европы.

По ходу игры хозяева вели 2:0. Голы забивали Адам Унас и Эльиф Эльмас. Гости смогли отыграться уже к 33-й минуте. Отличились Джонни Эванс и Кирнан Дьюсбери-Холл. На 53-й минуте Эльмас оформил дубль.

Неаполитанский клуб с десятью очками стал вторым в группе С и сыграет в стыковых матчах. У «Лестера» восемь очков и третья позиция. Команда выступит в стыковых матчах Лиги конференций.

В параллельной игре «Спартак» обыграл «Легию» (1:0). Московский клуб набрал 10 очков и выиграл группу. У польской команды шесть очков и последнее, четвертое место.

Лига Европы. Группа C
09 дек, 20:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
3:2
Лестер
Голы
Унас, 4 (1:0), Эльмас, 24 (2:0), Эванс, 27 (2:1), Дьюсбери-Холл, 33 (2:2), Эльмас, 53 (3:2)
Наполи
Мерет Жуан Жезус Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо Демме (Манолас, 78 ) Эльмас Зелиньски Лосано (Малькюи, 45 ) Унас (Мертенс, 63 ) Петанья
Лестер
Шмейхель Чаглар Сеюнджю Бертранд Эванс Кастань Барнс (Дака, 72) Тилеманс (Сумаре, 77) Мэддисон Дьюсбери-Холл (Олбрайтон, 89) Ндиди Варди
Предупреждения
Петанья 33, Демме 77  - 
Судьи
Лаос

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Евгений Петров все материалы автора

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