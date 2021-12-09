«Наполи» обыграл «Лестер» и вышел в плей-офф Лиги Европы

«Наполи» победил «Лестер» (3:2) в матч шестого тура группового турнира Лиги Европы.

По ходу игры хозяева вели 2:0. Голы забивали Адам Унас и Эльиф Эльмас. Гости смогли отыграться уже к 33-й минуте. Отличились Джонни Эванс и Кирнан Дьюсбери-Холл. На 53-й минуте Эльмас оформил дубль.

Неаполитанский клуб с десятью очками стал вторым в группе С и сыграет в стыковых матчах. У «Лестера» восемь очков и третья позиция. Команда выступит в стыковых матчах Лиги конференций.

В параллельной игре «Спартак» обыграл «Легию» (1:0). Московский клуб набрал 10 очков и выиграл группу. У польской команды шесть очков и последнее, четвертое место.