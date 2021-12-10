Защитник «Легии» Рибейру: «Было несколько хороших моментов, но ничего не залетело в ворота «Спартака»

Защитник «Легии» Юри Рибейру прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

«Я старался, команда старалась, но футбол иногда бывает таким. Мы должны смотреть теперь на предстоящие игры, которые имеют огромное значение. Когда ты в такой команде, как «Легия», ты работаешь каждый день, чтобы стать чемпионом. Теперь мы должны начать работать с самого низкого уровне и просто начать выигрывать матчи в лиге и кубке.

Эффективность была нашим самым слабым местом сегодня. Во время матча у нас было несколько хороших моментов, мы создавали возможности для ударов, которые должны были завершиться голом. Но этого не произошло, абсолютно ничего не залетело в ворота, и мы проиграли матч. Это очень расстраивает.

Я не видел статистику, но думаю, что во многих аспектах мы превосходили «Спартак». В таких матчах нужно быть более агрессивным, не только в атаке, но и в защите. Мы легко пропустили гол, не забили пенальти, это настоящее невезение", — приводит слова Рибейру сайт «Легии».