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Защитник «Легии» Рибейру: «Было несколько хороших моментов, но ничего не залетело в ворота «Спартака»

Защитник «Легии» Рибейру прокомментировал поражение от «Спартака»
00:10
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Защитник «Легии» Юри Рибейру прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

«Я старался, команда старалась, но футбол иногда бывает таким. Мы должны смотреть теперь на предстоящие игры, которые имеют огромное значение. Когда ты в такой команде, как «Легия», ты работаешь каждый день, чтобы стать чемпионом. Теперь мы должны начать работать с самого низкого уровне и просто начать выигрывать матчи в лиге и кубке.

Эффективность была нашим самым слабым местом сегодня. Во время матча у нас было несколько хороших моментов, мы создавали возможности для ударов, которые должны были завершиться голом. Но этого не произошло, абсолютно ничего не залетело в ворота, и мы проиграли матч. Это очень расстраивает.

Я не видел статистику, но думаю, что во многих аспектах мы превосходили «Спартак». В таких матчах нужно быть более агрессивным, не только в атаке, но и в защите. Мы легко пропустили гол, не забили пенальти, это настоящее невезение", — приводит слова Рибейру сайт «Легии».

Лига Европы. Группа C
09 дек, 20:45. Pepsi Arena (Wojska Polskiego) (Варшава)
Легия
0:1
Спартак
Голы
Бакаев, 17 (0:1)
Нереализованный пенальти
Пекхарт 90
Легия
Боруц Ветеска Рибейру Юханссон Навроцки Андре Мартинш (Пекхарт, 72 ) Жозуэ (Рафа Лопеш, 65 ) Лукиньяс Слиш (Харатин, 66 ) Кастрати (Скверчински, 90 ) Эмрели (Влодарчик, 72 )
Спартак
Селихов Кофрие Жиго Айртон Джикия Мозес Бакаев (Ломовицкий, 88) Умяров Игнатов (Мелкадзе, 77) Зобнин (Хендрикс, 76) Промес
Предупреждения
Андре Мартинш 24, Жозуэ 26, Слиш 44, Кастрати 61, Ветеска 81  -  Промес 34, Джикия 61, Мелкадзе 80
Судьи
Юг Жунич Вукан
ВАР
Мартинес Кабаньеро

Дополнительная информация:

https://www.legia.com/pilka-nozna/yuri-ribeiro-to-bardzo-frustrujace/14882

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Анна Горшкова все материалы автора

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