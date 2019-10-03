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«Мы способны показать себя лучше, чем на старте Лиги Европы». Ари — о матче «Краснодара» с «Хетафе»

10:30
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Нападающий «Краснодара» Ари в преддверии домашнего матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Хетафе» отметил, что после поражения от «Базеля» (0:5) матч с испанской командой будет крайне важным для краснодарцев.

 — Мы показали плохой результат в первом туре, так что следующий матч с «Хетафе» обретает еще большую важность, — цитируют «Известия» Ари. — Посмотрим, что у нас получится в домашней встрече. Но те, кто смотрит наши игры, прекрасно понимают, что мы способны показать себя гораздо лучше, чем на старте Лиги Европы.

Матч «Краснодар» — «Хетафе» состоится 3 октября в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Краснодар — Хетафе

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https://iz.ru/927864/sevastian-terletckii/otdat-piat-rossiiskie-kluby-khotiat-reabilitirovatsia-za-razgromy-v-le

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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