Мостовой считает загребское «Динамо» фаворитом в ответном матче против «Краснодара»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Краснодара» против загребского «Динамо» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Конечно, исходя из результата первого матча, хорваты являются фаворитами. 3-й гол «Краснодар» пропустил совсем не к месту. Игра их тоже не впечатлила. Сегодня расценю шансы как 60 на 40 в пользу «Динамо». Если сегодня удастся забить быстрый гол, то все еще и может измениться. Нужно приложить для этого максимум усилий».

Также Мостовой отметил, что отсутствие Сафонова может сыграть ключевую роль в этом противостоянии.

«В первой игре две результативные ошибки допустил Городов. Мы всегда говорим, что вратарская работа неблагодарная. Но те мячи, которые летят практически в тебя, вратарь должен отбивать. В прошлой игре Сафонова явно не хватало. Те голы могут сыграть ключевую роль в этом противостоянии», — добавил Мостовой.

В первой встрече 1/16 финала ЛЕ «Краснодар» проиграл «Динамо» (2:3).

(Владимир Пушкарев)