Червиченко считает, что «Краснодар» не выйдет в 1/8 финала Лиги Европы

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».

«Дальше «Краснодару» будет очень тяжело пройти, слишком много пропустили на своем поле, — сообщил Червиченко «СЭ». — Победить с разницей в два мяча практически невозможно. Хотя я не думаю, что у «Динамо» такая непроходимая оборона. Не исключаю, что «Краснодар» сможет даже выиграть, но пройти дальше — вряд ли. «Краснодар» точно не хуже «Динамо», но в первом матче подвела оборона. Чернов и Городов допустили слишком много ошибок, что и приводит к таким результатам», — сообщил Червиченко «СЭ».

Червиченко считает, что «Краснодар» может навязать борьбу.

«Российская команда поборется. Несмотря на поражение, она выглядит неплохо. Нападение хорошее, центр поля неплохой. Если в обороне все наладится, то «Краснодар» может и погрызться», — добавил Червиченко.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» уступил «Динамо» (2:3). Ответная встреча состоится сегодня, 25 февраля. Начало — в 23:00 (мск).

(Артем Бухаев)