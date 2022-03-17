17 марта 2022 года «Галатасарай» примет «Барселону» в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча между ними пройдет в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен», начало — в 20.45.

Первая встреча соперников завершилась вничью со счетом 0:0. «Барселона» не проигрывает десять матчей кряду. «Галатасарай» пропустил 12 мячей в шести последних официальных домашних матчах сезона — в среднем по два за игру.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Галатасарай» — «Барселона». Видеотрансляцию в прямом эфире можно смотреть по этой ссылке. Она начнется в 20.45.