Министр спорта Азербайджана не понимает, почему Мхитарян отказался лететь в Баку

Министр спорта Азербайжана Азад Рагимов рассказал BBC Sport о гарантиях, которые были готовы предоставить власти Азербайджана для армянского полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна на время финального матча Лиги Европы с "Челси", информирует BBC Sport. Игра пройдет сегодня, 29 мая, начало – в 22.00 (мск).

Азербайджан и Армения находятся в состоянии напряженности из-за спора по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

– Я не понимаю, почему Мхитарян отказался ехать в Баку. Возможно, речь идет о давлении со стороны соседних стран. Ранее мы договорились с Арменией, что любой спортсмен из их страны получает гарантию безопасности, если будет направлено соответствующее письмо от министра спорта. Сначала все проходило гладко, но сейчас... Для меня эта ситуация непонятна. В Армении новое правительство. Возможно, Мхитарян принял решение, посоветовшись с семьей. Повторюсь, что не было проблем с гарантиями безопасности, – приводит слова министра спорта Азербайджана Азад Рагимов.

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