"Арсенал": Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы с "Челси" в Баку, информирует официальный сайт лондонцев. Встреча пройдет 29 мая в Азербайджане.

– "Арсенал" тщательно изучил все варианты участия Мхитаряна в предстоящем матче, но после обсуждения этого вопроса с футболистом и его семьей решили, что он не поедет в Баку. Мы написали письмо в УЕФА и выражаем глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации. Генрих является ключевым игроком для нашего клуба, поэтому это большая потеря. Ситуация очень грустная, так как финалы случаются редко в карьере футболиста, – написано в заявлении "Арсенала" на сайте.

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