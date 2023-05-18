Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 07:09

Мендилибар: «Отношусь к матчу с «Ювентусом» спокойно, не сводя игроков с ума»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Ювентуса».

«Смотрю на такое количество прессы и понимаю, что это один из самых важный матчей в моей карьере. Нужно с огромным уважением относиться к «Ювентусу», который выиграл почти все, но, надеюсь, мы сможем побороться за седьмой трофей. Отношусь к предстоящему матчу спокойно, не сводя игроков с ума. Мы видели много матчей «Ювентуса» и знаем, как ему противостоять. Такой команде, как «Юве», нужен мяч. Необходимо играть сосредоточенно, знать, когда защищаться, и сохранять терпение», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

Первый матч прошел в Турине и закончился ничьей (1:1). Ответная игра пройдет сегодня и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037795--sevilla-vs-juventus/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Севилья
ФК Ювентус
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
Логинов и Бабиков не вошли в состав групп сборной России для подготовки к новому сезону
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы, 1/2 финала: «Ювентус» — «Севилья» и «Рома» — «Байер»
Сусо: «Я много работал, чтобы успеть восстановиться к этому матчу с «Ювентусом»
Куадрадо рассказал, как «Ювентус» может обыграть «Севилью»
Аллегри: «Когда ты так близок к финишу, хочется побыстрее его достичь»
Вирц — об ответной игре с «Ромой»: «Это самый важный матч в сезоне»
Хаби Алонсо: «В противостоянии «Байера» с «Ромой» еще ничего не решено»
Матич: «Байер» очень силен. «Роме» будет непросто»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сусо: «Я много работал, чтобы успеть восстановиться к этому матчу с «Ювентусом»
Новости
RSS RSS
Все новости