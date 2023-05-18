Мендилибар: «Отношусь к матчу с «Ювентусом» спокойно, не сводя игроков с ума»

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Ювентуса».

«Смотрю на такое количество прессы и понимаю, что это один из самых важный матчей в моей карьере. Нужно с огромным уважением относиться к «Ювентусу», который выиграл почти все, но, надеюсь, мы сможем побороться за седьмой трофей. Отношусь к предстоящему матчу спокойно, не сводя игроков с ума. Мы видели много матчей «Ювентуса» и знаем, как ему противостоять. Такой команде, как «Юве», нужен мяч. Необходимо играть сосредоточенно, знать, когда защищаться, и сохранять терпение», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

Первый матч прошел в Турине и закончился ничьей (1:1). Ответная игра пройдет сегодня и начнется в 22.00 по московскому времени.