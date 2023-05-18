Сусо: «Я много работал, чтобы успеть восстановиться к этому матчу с «Ювентусом»

Полузащитник «Севильи» Сусо поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Ювентуса».

«Я много работал, чтобы успеть восстановиться к этому матчу. Чувствую себя довольно хорошо. Вряд ли меня хватит на все 90 минут, но я, безусловно, готов внести свой вклад. С нетерпением ждем матча. В нашем шаге появилась та маленькая пружинка, которой нам не хватало в этом сезоне. Жаль, что «Ювентусу» в первом матче удалось сравнять счет в концовке, но сейчас мы начнем все сначала и постараемся атаковать с первых минут», — цитирует пресс-служба УЕФА Сусо.

Первый матч прошел в Турине и закончился ничьей (1:1). Ответная игра пройдет сегодня и начнется в 22.00 по московскому времени.