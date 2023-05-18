«Байер» — «Рома»: прямая трансляция ответного матча полуфинала Лиги Европы

18 мая в Леверкузене (Германия) «Байер» примет «Рому» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Встреча пройдет на стадионе «БайАрена» и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Байер» — «Рома». Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч Футбол 1».

В первом матче «Рома» обыграла «Байер» со счетом 1:0.

Финал Лиги Европы-2022/23 состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).