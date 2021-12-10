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«Локомотив» проиграл «Марселю» и вылетел из еврокубков

00:54
«Марсель» — «Локомотив» — 1:0. Фото AFP
«Марсель» — «Локомотив» — 1:0. Фото AFP
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«Марсель» победил «Локомотив» (1:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы.

Единственный мяч на 35-й минуте забил Аркадиуш Милик. Он точно пробил головой после навеса с углового от Дженгиза Юндера.

На 80-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Валентен Ронжье и был вынужден покинуть поле.

«Локомотив» с двумя очками занял последнее, четвертое место в группе Е и вылетел из еврокубков. У «Марселя» семь очков и третья позиция. Команда сыграет в Лиге конференций.

Лига Европы. Группа E
09 дек, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
1:0
Локомотив
Голы
Милик, 35 (1:0)
Марсель
Манданда Салиба Балерди Перес Гендузи (Лирола, 69 ) Жерсон Ронжье Гей (Камара, 68 ) Дженгиз Юндер (Луис Энрике, 86 ) Милик (Пайет, 69 ) де ла Фуэнте (Дьенг, 82 )
Локомотив
Худяков Пабло (Лисакович, 84) Едвай Ненахов Рыбус Марадишвили (Тикнизян, 56) Бека Бека Петров Бабкин Смолов Камано (Рыбчинский, 32)
Предупреждения
Гей 18, Ронжье 63  -  Камано 24, Марадишвили 26, Смолов 56, Тикнизян 87
Удаления
Ронжье 80 (вторая ж.к)
Судьи
Коллам Макгичи Коннор
ВАР
Линдхаут Диперинк

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»