«Локомотив» проиграл «Марселю» и вылетел из еврокубков

«Марсель» победил «Локомотив» (1:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы.

Единственный мяч на 35-й минуте забил Аркадиуш Милик. Он точно пробил головой после навеса с углового от Дженгиза Юндера.

На 80-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Валентен Ронжье и был вынужден покинуть поле.

«Локомотив» с двумя очками занял последнее, четвертое место в группе Е и вылетел из еврокубков. У «Марселя» семь очков и третья позиция. Команда сыграет в Лиге конференций.