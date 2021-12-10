«Локомотив» проиграл «Марселю» и вылетел из еврокубков
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«Марсель» победил «Локомотив» (1:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы.
Единственный мяч на 35-й минуте забил Аркадиуш Милик. Он точно пробил головой после навеса с углового от Дженгиза Юндера.
На 80-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Валентен Ронжье и был вынужден покинуть поле.
«Локомотив» с двумя очками занял последнее, четвертое место в группе Е и вылетел из еврокубков. У «Марселя» семь очков и третья позиция. Команда сыграет в Лиге конференций.
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