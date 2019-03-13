Марко Розе: "Ювентус" забил трижды, "Зальцбургу" нужны четыре гола"

Главный тренер "Зальцбурга" Марко Розе - о матче с "Наполи" в 1/8 финала Лиги Европы.

- Мы постараемся полностью выложиться на поле. Мы будем играть перед своими болельщиками и хотим показать хороший футбол, - цитирует специалиста Football Italia. - Возможен ли камбэк? Важно не пропустить, иначе придется забивать пять мячей в ворота "Наполи", что сделать сложно. Мы видели, как "Ювентус" трижды забил "Атлетико" и переломил исход противостояния. Нам нужно забивать четыре мяча. Ситуация сложная, но надежда есть. Нам нужно верить в себя и сделать все возможное на поле.

Матч "Зальцбург" - "Наполи" состоится 14 марта и начнется в 20.55 по московскому времени. В первом матче итальянский клуб победил со счетом 3:0.

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