Защитник ЦСКА Мариу Фернандес прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы-2020/21. Армейцы попали в группу К, где встретятся с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».

— Сложная группа, — приводит пресс-служба красно-синих слова Фернандеса. — Легких соперников нет, проходных игр не будет. Каждая команда в современном футболе хорошо готова. Мы должны уважать всех. В прошлом году ЦСКА не очень удачно выступил в Лиге Европы. В этот раз нам нужно выйти на матчи с уверенностью в своих силах и без шапкозакидательского настроения. Только так можно будет добиться положительного результата.

— Турнир в этот раз стартует поздно, календарь будет плотный. Команда готова к такому графику?

— Да, мы готовы к Лиге Европы, ребята давно играют вместе и горят желанием проявить себя. Когда закончится перерыв на сборные, начнется жесткий календарь. Но нашу команду пополнили хорошие игроки, у нас классный и качественный состав. Мы готовы к соперничеству.