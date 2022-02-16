Мануэль Пеллегрини: «Бетис» не думает о финале Лиги Европы и месте его проведения»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини ответил на вопросы журналистов перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».

«У нас нет мыслей о финале и о месте его проведения, — сказал Пеллегрини. — Сейчас только 1/16 финала. Есть смысл побеждать завтра и продвигаться дальше по этому турниру».

Финал пройдет 18 мая в Севилье на стадионе «Санчес Писхуан». Матч «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля. Начало в 20.45 по московскому времени.