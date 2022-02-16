Хавбек «Бетиса» Гуардадо назвал «Зенит» хорошей командой перед матчем Лиги Европы

Полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо поделился мнением о «Зените» перед первым матчем 1/16 Лиги Европы.

— По-моему вы уже сыграли 500 матчей в Европе. Насколько это для вас повод для гордости? Как влияет на вас количество латиноамериканских игроков в «Зените»?

— Хорошая статистика это повод для гордости. Для мексиканских игроков в Европе это всегда достижение. Это говорит о стабильности моей работы год за годом. Да, как сегодня уже говорили, «Зенит» — это хорошая команда, которая привыкла побеждать в России. Я уже однажды играл против этой команды навылет. Дома они очень хорошо играют, и дело не только в климате, тут закрывается крыша. Конечно, они будут пользоваться преимуществом домашнего стадиона, чтобы отправиться в Севилью в преимуществом.

Матч между командами пройдет в четверг, 17 февраля, на «Газпром Арене». Начало — в 20:45 по московскому времени.

Ответная встреча состоится 24 февраля в Испании на стадионе «Бенито Вильямарин».