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Хави: «Дембеле будет важным игроком «Барселоны» до конца сезона»

Хави высказался об участии Дембеле в матче «Барселоны» с «Наполи»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об участии нападающего команды Усмане Дембеле в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов с «Наполи».

«Дембеле будет важным игроком «Барселоны» до конца сезона, — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в Twitter. — Участие Усмана в играх не зависит от того, где будем играть — дома или в гостях».

Напомним, что между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и Хави возникли разногласия по поводу Дембеле. Нападающий отказался продлевать контракт с каталонским клубом, рассчитанный до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне 24-летний француз забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за каталонцев.

Встреча «Барселоны» с «Наполи» состоится завтра, 17 февраля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1493959755295035392
Усман Дембеле
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