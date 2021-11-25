Маклаков: «Спартак» никудышно контролирует мяч, это претензия к тренерскому штабу»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков оценил игру красно-белых в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (2:1).

«Это была замечательная командная работа, которая подтвердила, что выигрыш в Италии не был случайным. Однако до сих пор у игроков нет верного настроя на матч с любым соперником. Есть излишняя самоуверенность и очень много брака. Если «Спартак» начинает контролировать мяч, то делает это никудышно, а это уже претензия к тренерскому штабу. Значит надо менять режим тренировок», — сказал Маклаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Вместе с тем болельщик красно-белых высказал предположение, почему «Спартак» не может играть так же хорошо в родном чемпионате.

«Как говорится, русский человек из-под палки работает лучше. Действительно, «Спартак» сплочает только беда. Но в то же время у них присутствует полная беспомощность в играх с командами гораздо ниже классом. Всем понятно, что середины поля нет. Промес играет как на душу ляжет. Айртона нужно подстегивать. Пока «Спартак» без очень ярких игроков в атаке может выигрывать. Теперь все зависит от Польши, как сыграют там, потому что матч будет очень тяжелый и противный. Если «Спартак» снова сможет показать себя как команда, если они будут помогать друг другу, то вполне смогут зацепиться за выход из группы. Очень надеюсь на ничью с «Легией» и почему-то верю, что все получится», — добавил Маклаков.

«Спартак» поднялся на первое место в группе C (7 очков). «Наполи» идет на второй строчке (7). Заключительный матч группового этапа российская команда проведет 9 декабря в Варшаве против польской «Легии».