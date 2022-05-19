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Джибриль Соу: «Знали, что в финале многое будет зависеть от страсти»

Джибриль Соу прокомментировал победу в финале Лиги Европы
Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Айнтрахта» Джибриль Соу прокомментировал победу над «Рейнджерс» (1:1, пен. — 5:4) в финале Лиги Европы.

«На пути к этому успеху мы обыграли топ-команды мира. Знали, что сегодня все будет зависеть от страсти и преданности делу. Мы никогда не сдавались, и теперь — на седьмом небе от счастья», — цитирует пресс-служба УЕФА Соу.

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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