Джибриль Соу: «Знали, что в финале многое будет зависеть от страсти»

Полузащитник «Айнтрахта» Джибриль Соу прокомментировал победу над «Рейнджерс» (1:1, пен. — 5:4) в финале Лиги Европы.

«На пути к этому успеху мы обыграли топ-команды мира. Знали, что сегодня все будет зависеть от страсти и преданности делу. Мы никогда не сдавались, и теперь — на седьмом небе от счастья», — цитирует пресс-служба УЕФА Соу.

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне.