Миллер: «Трапп сказал очень веское слово в финале Лиги Европы»

Бывший нападающий «Рейнджерс» Кенни Миллер прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (1:1, пен. — 4:5) в серии пенальти в финале Лиги Европы.

«Мы переговаривались с Алланом Макгрегором перед серией пенальти, однако ему так ни разу и не повезло дотянуться до мяча. Под сильным давлением получился невероятный эталон — сделать такой шаг вперед, добиться того, что им в итоге удалось. Игроки «Рейнджерс» на протяжении всего своего турнирного пути были превосходны — они только лишь не справились в самой концовке. А Трапп сказал очень веское слово в этой игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Миллера.