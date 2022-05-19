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Миллер: «Трапп сказал очень веское слово в финале Лиги Европы»

Миллер прокомментировал поражение от «Айнтрахта» в финале Лиги Европы
Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Рейнджерс» Кенни Миллер прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (1:1, пен. — 4:5) в серии пенальти в финале Лиги Европы.

«Мы переговаривались с Алланом Макгрегором перед серией пенальти, однако ему так ни разу и не повезло дотянуться до мяча. Под сильным давлением получился невероятный эталон — сделать такой шаг вперед, добиться того, что им в итоге удалось. Игроки «Рейнджерс» на протяжении всего своего турнирного пути были превосходны — они только лишь не справились в самой концовке. А Трапп сказал очень веское слово в этой игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Миллера.

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