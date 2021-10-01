Луис Альберто: «Счет нельзя назвать крупным, но главной целью «Лацио» была победа»
01:41
Полузащитник «Лацио» Луис Альберто после победы над «Локомотивом» (2:0) в Лиге Европы отметил, что был рад сыграть с фанатами на трибунах.
«Победа была важна, я считаю, что мы показали хорошую игру. Счет нельзя назвать крупным, но главной целью была победа, и мы ее достигли. Футбол без болельщиков не тот. Фаны — чать игры, и без них игра теряет свой смысл. Играть дома перед своими болельщиками очень приятно и важно для нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Альберто.
После двух туров «Локомотив» имеет в активе 1 очко и занимает последнее место в своей группе. «Лацио» с тремя очками идет вторым.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033198--lazio-vs-lokomotiv-moskva/
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